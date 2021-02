Le trafic cargo baisse de 10,6% en 2020

L'IATA a publié son bilan de 2020 pour l'activité de fret aérien. L'association indique que le trafic a été réduit de 10,6% par rapport à 2019, ce qui représente la plus forte chute de cet indicateur depuis qu'elle le surveille (1990).



Par ailleurs, ayant perdu une part importante des soutes, les capacités sont en baisse de 23,3%.



Cette situation a permis à l'activité d'améliorer considérablement son remplissage et ses yields, offrant une petite bouffée d'oxygène aux compagnies aériennes.



Le trafic a été réduit dans toutes les régions du monde à l'exception de l'Afrique, qui tire son épingle du jeu avec une croissance de 1,9%. En Europe, il a chuté de 16,2%. Une hausse de 7% a été constatée en décembre mais la recrudescence des restrictions et les conditions économiques mettent ce rebond en danger à court terme.