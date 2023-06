Le trafic aérien français sera encore fortement perturbé le 6 juin

La direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler 33% de leurs vols au départ de l'aéroport de Paris-Orly et de 20% sur les aéroports de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes pour la journée du mardi 6 juin.



L'aéroport de Roissy-CDG n'est pas directement concerné, mais des retards sont néanmoins attendus.



Cette décision fait suite au dépôt d'un nouveau préavis de grève à l'appel de l'intersyndicale des contrôleurs aériens dans le cadre d'une nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites.



L'Union Syndicale de l'Aviation Civile-CGT (USACcgt) appelle ainsi l'ensemble des agents de la DGAC « à rejoindre les cortèges pour manifester leur opposition à ce projet de réforme des retraites ».



La DGAC met en garde sur de possibles perturbations et retards et invite les passagers « qui le peuvent à reporter leur voyage » et à se rapprocher de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur vol.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)