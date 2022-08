Le Tchad se retrouve à nouveau sans pavillon national

Tchadia Airlines met définitivement la clé sous la porte. À l'issue d'une assemblée générale extraordinaire organisée fin juillet, il a été décidé « de la dissolution anticipée de la société [...] et de sa mise en liquidation à l'amiable ».



Cette décision de dissolution-liquidation a été motivée par les « pertes successives des exercices 2019, 2020 et 2021 [...] et l'absence de perspectives de redressement des activités », indique l'avis de dissolution.



Au 31 décembre 2021, le pavillon national tchadien affichait des capitaux propres inférieurs à la moitié de son capital social (9 milliards de FCFA soit 14 millions de dollars).



Tchadia Airlines avait suspendu ses activités au quatrième trimestre 2021. Lancée en grande pompe le 1er octobre 2018 dans le cadre d'une joint-venture entre l'État tchadien (51 %) et la compagnie Ethiopian Airlines (49%), elle n'a jamais atteint la vitesse de croisière escomptée.



Au plus fort de ses opérations, Tchadia Airlines disposait de deux Dash 8-400 issus de la flotte d'Ethiopian, des appareils qui assuraient quatre lignes intérieures et deux lignes régionales depuis l'aéroport international de N'Djaména.