Le successeur du T-38 Talon de l'US Air Force dévoilé

Boeing a dévoilé le premier exemplaire du T-7A Red Hawk destiné à l'US Air Force. L'appareil était présenté dans l'usine de l'avionneur à St Louis (Missouri) le 28 avril.



Ce premier avion de présérie sera rejoint par quatre autres exemplaires pour la phase du développement de l'ingénierie et de fabrication (EMD) du programme. Ces cinq avions participeront ensuite aux essais en vol dans le cadre de la phase d'évaluation (DT&E) par l'USAF un peu plus tard cette année, avec une IOC (Initial Operational Capability) qui pourrait intervenir en 2024. Les premiers jets d'entraînement de l'USAF devraient rejoindre Randolph Air Force Base à San Antonio (Texas) en 2023.



L'amée de l'air américaine prévoit d'acquérir 351 T-7A pour remplacer ses vénérables jets d'entraînement T-38 Talon (famille du F-5) produits par Northrop il y a plus de cinquante ans. Le T-7A Red Hawk avait été dévoilé en septembre 2016, avec un premier vol réalisé deux mois plus tard. Deux prototypes ont ainsi été produits.



Le nouveau jet a été entièrement conçu numériquement et est produit avec des processus industriels de pointe, réduisant considérablement le temps entre la conception et le premier vol. La partie arrière de l'appareil est aujourd'hui produite par Saab à Linkoping (Suède) mais une nouvelle usine est en train d'être spécialement mise en place par l'avionneur suédois à West Lafayette (Indiana). Boeing réfléchit toujours à proposer une version armée de l'appareil, venant ainsi s'intéresser à un marché qui était occupé par le F-5.



À noter que le premier T-7A Red Hawk destiné à l'USAF intègre une livrée rouge sur son double empennage en l'honneur des Tuskegee Airmen, la première unité d'aviateurs afro-américains de l'armée américaine, créée en 1941 en pleine Seconde Guerre mondiale.



(Photo © Boeing)