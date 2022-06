Le sort des Boeing 737 MAX 10 de Qatar Airways pose déjà question

Qatar Airways prévoit de placer une partie ou la totalité de ses futurs Boeing 737 MAX 10 auprès de l'une de ses filiales, selon son directeur général Akbar Al Baker.



En début d'année, quelques jours seulement après la tonitruante annulation du contrat des cinquante appareils monocouloirs par Airbus (40 A321neo et 10 A321XLR), la compagnie avait signé une lettre d'intention d'achat (LOI) avec Boeing pour 25 737 MAX 10 fermes et 25 options.



Qatar Airways n'a cependant pas donné d'information quant à l'identité de cette filiale. Le transporteur détient actuellement des participations dans le groupe IAG (25,1%), dans le groupe LATAM Airlines (10%) et dans Cathay Pacific (9,6%). Il est également en discussion pour l'acquisition de 49% du capital de RwandAir.



Pour rappel, Qatar Airways s'était déjà engagé sur une soixantaine de 737 MAX 8 en 2016, des appareils qui devaient rejoindre la flotte de la désormais défunte Air Italy. Seuls cinq exemplaires avaient été livrés au transporteur italien. Ils ont été restitués lors de la faillite d'Air Italy début 2020 et Qatar Airways n'a jamais réceptionné les 737 MAX restants.



(Image © Boeing)