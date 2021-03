Le SL3710 de Recaro Aircraft Seating perce en Amérique du Nord

Recaro Aircraft Seating indique que ses sièges de classe économique SL3710 sont entrés en service en Amérique du Nord avec les nouveaux A320neo de Frontier Airlines. Le premier vol d'un appareil équipé de ces fauteuils de 8 kg a eu lieu le 23 mars.



Recaro explique qu'il a lancé la personnalisation et le processus de certification du fauteuil pour Frontier en juillet 2020 afin que la compagnie puisse réceptionner ses premiers lots en février.



Frontier attend 156 A320neo et A321neo dans les six prochaines années. Tous seront équipés de 186 ou 240 SL3710 (respectivement).



Le contrat avec l'équipementier allemand fait partie d'un accord plus vaste signé avec la maison-mère de la compagnie américaine, Indigo Partners, et qui prévoit la livraison de 100 000 sièges à ses cinq compagnies aériennes.



(Photo © Recaro Aircraft Seating)