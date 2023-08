Le sixième centre de conversion pour AEI se pose en Chine

La société américaine Aeronautical Engineers (AEI) confirme avoir choisi Grand China Aviation Maintenance (GCAM), filiale de HNA Aviation Technic, pour devenir son sixième centre de conversion autorisé.



Implanté à Haikou (île d'Hainan), ce centre de maintenance lourde va ainsi renforcer les capacités de conversion du programme B737-800SF d'AEI, en particulier pour la région Asie-Pacifique.



Hainan Airlines sera par ailleurs le client de lancement d'AEI pour le site de GCAM, avec au moins trois appareils à convertir.



Pour rappel, GCAM a été fondée en 2012 comme une coentreprise entre HNA Technic et Airbus. La société chinoise dispose de trois centres de maintenance, avec ceux de Pékin et de Xi'an. Elle est agréée CAAC Part-145, FAA Part-145 et EASA Part-145.