Le secteur aérien présente sa feuille de route au gouvernement pour sa décarbonation

Les différents acteurs de l'industrie et du transport aérien ont rencontré Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, et Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie. L'objectif de cette rencontre était de remettre au gouvernement la feuille de route du secteur pour sa décarbonation et rappeler l'importance de développer une filière de production de carburant durable.



La feuille de route a été présentée par la FNAM (Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers), l'UAF (Union des aéroports français) et le GIFAS (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales), dans le cadre de l'article 301 de la loi climat et résilience. Elle décrit les actions à mettre en oeuvre pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050, pour lequel le secteur est engagé depuis plusieurs années et qui a été confirmé avec l'engagement LTAG (Long Term Aspirational Goal) de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).



Elle préconise notamment l'activation de plusieurs leviers, dont deux majeurs qui nécessitent l'appui des institutions : le développement d'avions de nouvelle technologie et l'utilisation massive de carburants décarbonés.



Un groupe de travail a ainsi été créé, regroupant les acteurs de l'aérien, de l'aéronautique et de l'énergie. Présidé par les ministres chargés de l'Energie, des Transports et de l'Industrie, il prévoit de rassembler régulièrement l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, afin de partager des objectifs communs, concernant la production de carburants durables (SAF), son incorporation et la construction d'aéronefs certifiés pour voler avec 100 % de SAF. L'un des enjeux sera de créer une filière française de production de carburant durable pour assurer l'indépendance énergétique.



« Le soutien de l'État sera indispensable au regard des investissements nécessaires », indiquent la FNAM, l'UAF et le GIFAS. Ils appellent également à des efforts en matière de navigation aérienne et d'adaptation des infrastructures aéroportuaires.



(Photo © ministère de la Transition écologique)