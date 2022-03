Le SCARA s'inquiète d'un accroissement des taxes sur le transport aérien

Les nouvelles mesures de la DGAC sont loin de satisfaire les compagnies aériennes. Le SCARA a indiqué que deux décisions avaient été prises par l'Etat, qui devraient peser encore plus lourd sur les finances des compagnies aériennes.



La première est une augmentation de 30% de l'avance remboursable de la taxe d'aéroport. En effet, le déficit du budget sécurité et sûreté en aéroport a été déterminé à 700 millions d'euros, au lieu des 550 millions d'euros initialement estimés. Ce montant a été versé aux aéroports par l'Etat pour couvrir le manque à gagner sur la taxe d'aéroport occasionné par l'effondrement du trafic. Le SCARA indique que les compagnies ont sept ans à partir de 2024 pour rembourser cette avance.



Par ailleurs, une nouvelle taxe a été créée : la taxe sur le transport aérien de passagers. Elle fusionne trois taxes déjà existantes : la taxe d'aéroport (qui devient T2S et couvre donc les charges de sécurité et de sûreté), la taxe de l'aviation civile (qui finance une partie de la DGAC) et la taxe de solidarité.



Le SCARA craint que cette fusion ne rende plus opaque l'affectation de ces taxes, abaissant le contrôle que les compagnies aériennes pourraient avoir dessus. Il demande à ce que toute refonte du système de taxes, qu'il appelle de ses voeux depuis plusieurs années, soit réalisée en concertation avec les compagnies aériennes.