Le revêtement AeroSHARK de Lufthansa Technik embarque sur des vols passagers

AeroSHARK, le revêtement développé par Lufthansa Technik et BASF, vole désormais aussi sur un appareil réalisant des vols de passagers. Il a été apposé sur le fuselage et les nacelles d'un Boeing 777-300ER de Swiss (immatriculé HB-JNH) à la fin du mois d'août, qui a réalisé son premier vol commercial ainsi équipé le 14 octobre (après des essais début septembre ayant pour but de démontrer que la sécurité n'était pas affectée).



Cet appareil permettra de valider dans le cadre d'opérations quotidiennes les projections d'économies en termes de consommation de carburant que cette technologie permet de réaliser.



Selon les simulations, AeroSHARK pourrait permettre de réduire d'un petit peu plus d'1 % la consommation d'un 777. En effet, grâce à des nervures microscopiques imitant celles présentes sur la peau des requins, le revêtement permet un meilleur écoulement des flux donc une réduction de la traînée de frottement. Pour le 777-300ER de Swiss, il permettrait d'économiser 400 tonnes de carburant par an.



Lorsque les projections auront été confirmées par la réalité des opérations, le déploiement à plus grande échelle d'AeroSHARK sur toute la flotte de 777 de Swiss et Lufthansa Cargo (la cliente de lancement) aura lieu. L'installation sera réalisée dans le cadre de visites programmées de maintenance. Ainsi, onze 777F et douze 777-300ER en seraient équipés, permettant au groupe Lufthansa de réduire son empreinte de 25 000 tonnes de CO2 par an.



(Photo © Swiss)