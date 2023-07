Le retour en vol des Airbus A380 d'Etihad se précise

Etihad Engineering annonce avoir achevé une grande visite de maintenance (Check C - 6 ans) sur le premier des Airbus A380 d'Etihad qui seront remis service après leur longue période de stockage en France et en Espagne.



La division MRO d'Etihad a notamment réinstallé l'intégralité de la cabine de l'appareil (The Residence, les 9 First Apartments et les 70 Business Studios sur le pont supérieur ainsi que les 405 sièges de classe économique) dans ses installations d'Abu Dhabi.



Etihad prévoit des remettre en service un total de quatre A380 sur les dix exemplaires qui étaient en opération avant la crise liée à la pandémie.



Le premier Super Jumbo à reprendre les airs, MSN 199 (A6-APH) avait quitté les installations de Tarmac Aerosave à Tarbes le 21 juin pour rejoindre Abu Dhabi. Le deuxième (MSN 237 - A6-APJ) a quant à lui quitté Teruel pour Xiamen (Chine) il y a quelques jours.



Etihad prévoit de déployer ses A380 sur Londres Heathrow.