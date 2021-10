Le réseau régional d'Air Austral reprend des couleurs

Air Austral a étoffé son programme de vols régionaux pour l'hiver, profitant de la conjonction qu'offre la réouverture progressive des frontières dans la région et l'arrivée des Airbus A220 dans la flotte.



La compagnie compte tout d'abord renforcer son programme depuis La Réunion vers Dzaoudzi et l'île Maurice. Mayotte sera ainsi desservie au moins une fois par jour et jusqu'à quinze fois par semaine, tandis que l'île Maurice devrait profiter de quinze à vingt-trois rotations hebdomadaires.



Elle va également reprendre progressivement ses services vers Madagascar à partir du 26 octobre, avec deux vols par semaine vers Antananarivo. Les autres destinations de l'île ne peuvent toutefois toujours pas être desservies.



Johannesburg réintégrera de son côté le programme de vols le 7 novembre avec trois fréquences par semaine, tandis que Chennai sera de nouveau relié à La Réunion à partir du 19 novembre, avec un vol hebdomadaire.



Enfin, Air Austral prévoit, pour les vacances de Noël, de reprendre la desserte des Seychelles et des Comores, à compter respectivement des 19 et 22 décembre, avec une fréquence par semaine.



(Photo © Air Austral)