Le redécollage de la défunte Jet Airways une nouvelle fois reporté

Le consortium conduit par Kalrock Capital et l'homme d'affaires Murari Lal Jalan ont introduit une demande auprès d'un tribunal indien à l'effet de prolonger, de deux mois supplémentaires, le délai de recertification de Jet Airways.



Les nouveaux investisseurs ont actuellement jusqu'au 22 mars pour obtenir un nouveau CTA. Le non-respect de cette date butoir entraînerait de fait la caducité du plan de relance approuvé en juin 2021.



« Le redémarrage d'une compagnie aérienne est un exercice complexe qui doit être fait avec minutie, en coordination avec les autorités de régulation, et nous sommes bien engagés dans le processus », a déclaré le consortium dans un communiqué. Le tandem a déclaré qu'ils s'attendaient à ce que le CTA soit revalidé avant la fin mai pour une reprise des services réguliers « peu de temps après ».



En attendant la réémission du CTA, la compagnie aérienne reste détenue par le consortium formé par ses créanciers, même si sa recertification est entièrement financée par le duo Kalrock Capital-Murari Lal Jalan.



La compagnie aérienne n'a pas encore révélé publiquement ses plans de flotte, mais espère redémarrer avec une dizaine d'appareils, loin des 120 appareils qu'elle exploitait avant sa mise en insolvabilité en juin 2019. Entre-temps, elle continue de renforcer son équipe de direction, ayant récemment embauché Sanjiv Kapoor, ancien directeur stratégique et commercial de Vistara, au poste de directeur général, et Vipula Gunatilleka, l'ex-PDG de SriLankan Airlines, au poste de directeur financier.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)