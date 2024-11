Selon les informations de l'agence Reuters, le ministère des Finances italien aurait décidé de suspendre la vente d'une participation dans ITA Airways à Lufthansa, en raison d'un désaccord sur le tarif convenu, en indiquant qu'il ne « braderait pas » ITA. L'accord conclu en juillet prévoyait la cession au groupe Lufthansa de 41 % d'ITA pour un montant de 325 millions d'euros. Le différend porterait sur une dizaine de millions d'euros et est lié à la valeur de la cession d'une participation plus importante à Lufthansa dans un second temps.



(Photo © ITA Airways)