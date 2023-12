Le rachat de Wideroe par Norwegian approuvé par les autorités norvégiennes

L'autorité norvégienne de la concurrence a finalement approuvé le projet d'acquisition de Wideroe par Norwegian le 21 décembre et a notifié sa décision aux deux compagnies.



Le projet, présenté en août, était sur la sellette depuis novembre : l'organisme avait émis un avis défavorable et demandé davantage de détails sur les mesures envisagées, s'inquiétant de la baisse potentielle du niveau de la concurrence sur le marché norvégien.



Durant ce dernier mois, elle a mené de nouveaux examens et examiné de nombreux documents fournis par les deux compagnies. Ces analyses plus approfondies l'ont amenée à considérer qu'elle n'avait pas suffisamment de motifs pour interrompre le processus d'acquisition.



« Cette acquisition n'entravera pas de manière significative une concurrence effective sur le marché norvégien de l'aviation », confirme Tina Søreide, directrice de l'autorité.



Les objections étaient fondées sur le fait que ce rapprochement ne laissait que deux acteurs sur le marché norvégien, Norwegian et SAS, ce qui leur aurait permis de réduire certains services et d'augmenter leurs tarifs.



