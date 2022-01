Le Qatar se met au M-346 pour former ses pilotes de chasse

La Force aérienne de l'Émir du Qatar (QEAF) a réceptionné trois Aermacchi M-346 (Leonardo) ces dernières semaines pour former ses pilotes de chasse. L'armée de l'air qatarie est en effet cliente de l'International Flight Training School (IFTS), société de formation implantée sur la base aérienne de Galatina à Lecce (Italie) et fruit d'un partenariat entre l'industriel italien et CAE Advanced Jet Training.



L'IFTS forme les pilotes de chasse de l'armée de l'air italienne, mais offre ses services pour d'autres forces armées, à l'instar de celle du Koweït pour leur transition sur Eurofighter Typhoon.



Un M-346 portant les couleurs du Qatar est ainsi apparu le 26 janvier sur le compte Facebook de la Force aérienne de l'Émir du Qatar, placé entre un Rafale et un F-15QA (Qatari Advanced) sur la gigantesque base aérienne d'Al Udeid.



Un contingent de pilotes qataris avait commencé a être formé sur M-346 par l'IFTS en Italie en juin dernier, conformément à un contrat signé en 2020. Aucune information quant à un éventuel contrat d'acquisition du biplace d'entraînement italien par le Qatar n'a en revanche été officialisée à ce jour.



Pour rappel, le Qatar doit réceptionner 24 Eurofighter à partir de cette année (en plus de 9 Rafale et de plus d'une trentaine de F-15QA), conformément au contrat annoncé en 2017 et finalisé un an plus tard.



À l'origine, ce contrat prévoyait uniquement la livraison de 9 Hawk 100 fournis par BAE Systems...



(photo © Qatar Emiri Air Force)