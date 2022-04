Le Qatar réceptionne ses deux premiers hélicoptères NH90 NFH

Leonardo vient d'annoncer que les deux premiers hélicoptères NH90 NFH (version navale) de la Qatar Emiri Air Force ont été livrés le 31 mars à l'occasion d'une cérémonie officielle qui s'est tenue sur le site d'assemblage final du constructeur à Tessera, près de Venise.



Le Qatar devient de fait un nouvel opérateur des deux versions de l'hélicoptère multirole de NHIndustries, ayant réceptionné un premier NH90 dans sa version transport tactique (TTH) en décembre dernier chez Airbus Helicopters à Marignane. Un deuxième NH90 TTH a également été livré récemment.



Doha avait signé un contrat de plus de 3 milliards d'euros en mars 2018 pour acquérir 28 hélicoptères NH90 pour l'armée de l'air du Qatar : 16 NH90 TTH et 12 NH90 NFH. Les livraisons s'étalent jusqu'en 2025.



Ce contrat inclut également un ensemble de services d'assistance et de formation pour les équipages et les techniciens de maintenance. Il comprend aussi une option d'achat pour six hélicoptères supplémentaires de chaque type.



Géré par la joint-venture NHIndustries, le NH90 est le plus important programme d'hélicoptères militaires en Europe avec près de 470 exemplaires en service dans le monde et près de 330 000 heures de vol cumulées. NHIndustries est une société détenue conjointement par Airbus Helicopters (62,5%), Leonardo (32%) et GKN Fokker (5,5%). Leonardo agit en tant que maître d'oeuvre du programme et est responsable de l'assemblage final et de la livraison des hélicoptères NH90 NFH depuis ses installations de Venise, les NH90 TTH étant quant à eux assemblés à Marignane.



(Photo © A Pecchi / NHIndustries)