Le projet des Airbus A330 de VietJet progresse

La compagnie low-cost vietnamienne VietJet va devenir le deuxième transporteur du pays à opérer avec des gros-porteurs.



VietJet souhaite en effet aligner une flotte d'Airbus A330-300 dans les prochains mois et lancer des vols de transport de fret long-courriers avec des Preighters (zéro LOPA) sous la marque Vietjet Cargo. La source des appareils n'a pas été communiquée.



Le nombre d'appareils n'a pas non plus été révélé, mais un accord de maintenance vient d'être signé avec Rolls-Royce pour jusqu'à une dizaine d'appareils motorisés par des Trent 700. Il s'agit d'un contrat de type TotalCare valorisé à près de 400 millions de dollars. Le contrat a été officialisé lors d'une cérémonie organisée en marge de la COP26 au Royaume-Uni, en présence du nouveau Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chính.



La compagnie vietnamienne cherche par ailleurs à recruter des PNT qualifiés A330 (CDB et OPL) depuis le mois de mai.



VietJet dispose aujourd'hui d'une flotte de 78 monocouloirs Airbus (A320, A321 et A321neo). La compagnie est fortement pénalisée par la fermeture des frontières des pays de l'ASEAN depuis la fin du mois de mars 2020.



