Le programme 777-300ERSF de Bedek et GECAS avance

Le programme « Big Twin » lancé par GE Capital Aviation Services (GECAS) et Israel Aerospace Industries (IAI) en octobre 2019 a franchi une nouvelle étape avec la découpe de son fuselage pour l'installation d'une porte cargo menant au pont principal.



La partie retirée mesure 7 mètres de long et un tiers de la circonférence de l'appareil. Cette étape importante intervient peu de temps après le démarrage des modifications structurelles sur le 777-300ER, un processus qui prendra environ 130 jours.



Le programme 777-300ERSF (Special Freighter) avait terminé sa revue critique de conception et les premiers kits de modification de l'appareil étaient intervenus au mois d'avril. Outre l'ajout d'une porte de chargement en aval de voilure (146,5 x 120 pouces), des renforts de fuselage associés, du système de chargement au sol et des modifications relatives au transport de fret (cloison étanche rigide 9g, désactivation de 8 portes, rebouchage des hublots, système de détection incendie, compartiment des accompagnants ...), le programme comprend évidemment le remplacement des fameuses poutres de plancher composites par des poutres en aluminium. GECAS et IAI précisent d'ailleurs que le nouveau plancher pourra supporter jusqu'à 222 000 livres, soit 100,6 tonnes.



Pour rappel, le prototype du « Big Twin » s'était posé à Tel-Aviv en juin 2020. Il s'agit d'un 777-300ER issu de la flotte d'Emirates (MSN 32789, ex-A6-EBB), un appareil que la compagnie de Dubaï a loué à GECAS durant 15 ans. Son client final sera la compagnie américaine Kalitta Air (cinq exemplaires contractualisés).



Selon GECAS et IAI, le 777-300ERSF affichera une consommation en carburant par tonne réduite de 21% par rapport au 747-400F tout en proposant 25% de volume en plus que le 777 Freighter sortant directement d'Everett (mais deux tonnes de moins à pleine charge, 101,6 tonnes maximum). Son rayon d'action sera de 4650 nautiques (8600 km) à pleine charge.



(Photo © IAI)