Le prochain budget du Pentagone sera propulsé par d'importants besoins en défense aérienne

La guerre en Ukraine est sans doute passée par là. L'administration Biden va soumettre au Congrès américain une proposition de forte augmentation des dépenses pour sa défense aérienne, avec une enveloppe supérieure à 56 milliards de dollars qui viendra ainsi répondre aux nouveaux besoins de l'US Air Force ainsi que pour de nouveaux programmes de missiles.



Le budget du Pentagone devrait à lui seul franchir les 770 milliards de dollars (+4% par rapport à 2022, +10% par rapport à 2021).



Figure ainsi dans cette proposition de budget l'achat de 61 F-35 de Lockheed Martin (dont seulement 9 exemplaires pour l'US Navy), 24 F-15EX et 15 KC-46 Pegasus de Boeing. Mais 35,5 milliards de dollars seront alloués à la disponibilité de la flotte de l'USAF.



Le nouveau bombardier furtif B-21 Raider de Northrop sera financé à hauteur de 3,2 milliards de dollars. Quant au futur successeur du F-22, le programme NGAD (Next Generation Air Dominance) se voit quant à lui doter d'une enveloppe budgétaire de près de 2 milliards de dollars sur l'année 2023.



La proposition de budget alloue enfin près de 25 milliards de dollars pour le développement de programmes de défense antimissile et 7 milliards de dollars pour des armes de précision à longue portée, dont celui de missiles hypersoniques pour rattraper l'avance technologique de la Russie dans le domaine.



(Photo © U.S. Department of Defense)