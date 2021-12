Le premier MC-21-300 doté d'une voilure en composites russe décolle

Irkut a célébré le premier vol d'un MC-21-300 équipé d'une voilure en composites produite en Russie. Le vol inaugural a eu lieu le 25 décembre depuis les installations de l'avionneur à Irkoutsk. « La mission de vol a été accomplie dans son intégralité. Les systèmes de l'avion ont fonctionné normalement », a déclaré le pilote d'essai Roman Taskaev.



Les ailes en composites sont l'un des éléments clefs du monocouloir russe, qui compte 40% de composites dans toute sa structure. Leur production a été rapatriée en Russie à la suite de sanctions économiques et industrielles imposées envers le pays. Les matériaux ont ainsi été développés avec le concours de scientifiques de l'université de Moscou et de Rosatom. Les fixations des ailes et le caisson central du MC-21 sont produits par AeroComposite-Ulyanovsk. Par ailleurs, la production des ailes a recours à la technologie d'infusion sous vide, brevetée en Russie.



Denis Manturov, ministre de l'Industrie et du Commerce, souligne que deux paires d'ailes ont été produites pour le moment et une paire pour un troisième appareil est en cours de fabrication. Rappelant que son ministère a investi 51,8 millions d'euros dans leur développement, il espère qu'Irkut pourra faire certifier le MC-21 avec ses ailes russes au second semestre 2022.



Youri Slyusar, directeur général d'UAC, le conglomérat dont fait partie Irkut, souligne que tous les avions de série seront dotés d'ailes russes. Trois sont actuellement en assemblage final, tandis que trois autres sont à des stades moins avancés de production.



(Photo © Irkut)