Le premier drone RQ-4B de la JASDF est arrivé au Japon

Le premier drone de surveillance RQ-4B Global Hawk destiné à la Force aérienne d'autodéfense japonaise (JASDF) s'est posé sur la base aérienne de Misawa (extrémité nord de l'île de Honshu) le 12 mars dernier.



Il s'agit du premier d'une commande de trois exemplaires qui seront basés au Japon et opérés le groupe de reconnaissance Teisatsu Kokutai. Le drone HALE (haute altitude et longue endurance) est au standard Block 30.



Tokyo avait opté pour le Global Hawk de Northrop Grumman en 2014, au détriment du Guardian-ER de General Atomics.



Le contrat comprenait aussi la vente de deux stations de contrôle au sol, des pièces de rechange et des services associés, pour un montant estimé à près de 490 millions de dollars.



À noter que le premier Global Hawk japonais a effectué son vol de convoyage en portant des cocardes et marquages temporaires de l'USAF, à l'exclusion de son numéro JASDF 23-6003. Les deux autres exemplaires sont livrables avant la fin de l'année.