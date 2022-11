Le premier des futurs A330 MRTT espagnols est chez Airbus

Le premier des trois Airbus A330-200 acquis par l'armée de l'air espagnole est arrivé dans les installations d'Airbus Defence and Space à Getafe, près de Madrid (Espagne) le 28 octobre pour sa transformation en appareil MRTT (Multi Role Tanker Transport).



Le gouvernement espagnol avait en effet décidé de racheter trois des douze A330-200 de la compagnie aérienne espagnole Iberia en 2020, des appareils qui avaient été immobilisés avec la pandémie faute de trafic sur les Amériques.



Ces trois appareils seront progressivement transformés en avion de transport multirôle par Airbus à Getafe d'ici 2025, à l'instar des trois A330 de l'escadron de transport 3/60 « Estérel » en France qui seront convertis en MRTT à partir de 2025.



L'Ejército del Aire a commencé à réceptionner ses A330-200 à partir du mois de novembre de l'année dernière. Ils sont utilisés en tant qu' appareil de transport conventionnel (jusqu'à 288 passagers et 35 tonnes de fret en soute) avant leur transformation en A330 MRTT.



Le Brésil a également fait l'acquisition de deux Airbus A330-200 de seconde main cette année pour les besoins de la Force aérienne brésilienne (FAB). Ils seront aussi transformés par Airbus et livrés en configuration A330 MRTT à partir de 2024.



(Photo © Airbus DS)