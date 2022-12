Le premier C919 a été livré à China Eastern Airlines

Le C919 est prêt à commencer sa vie hors de COMAC. Le premier exemplaire de l'appareil destiné à des vols commerciaux, immatriculé B-919A, a été remis à son opérateur de lancement, China Eastern Airlines. Il doit entrer en service au printemps 2023.



Pour l'occasion, l'appareil porte une livrée spéciale avec la mention « premier C919 mondial » peinte en caractères chinois de chaque côté du fuselage.



Il est aménagé en configuration biclasse de 164 places, dont huit en classe affaires. L'aménagement propose un siège du milieu plus large que ses voisins afin d'améliorer le confort du passager.



Lancé en 2011, le programme C919 prévoyait une entrée en service du premier appareil en 2016. Après plusieurs reports sur un calendrier qui a glissé de plus de six ans, le monocouloir chinois a décroché sa certification de type le 29 septembre dernier. Il aurait enregistré 815 commandes, selon COMAC.



(Photo © COMAC)