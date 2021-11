Le premier Boeing KC-46A de la JASDF est au Japon

La Force aérienne d'autodéfense japonaise (JASDF) a réceptionné le premier des quatre avions ravitailleurs Boeing KC-46A contractualisés. Ce premier Pegasus est arrivé au Japon, sur la base aérienne de Yonago-Miho, le 29 octobre. Il s'agit également du premier appareil de ce type a être livré à un client autre que l'US Air Force.



L'avionneur américain a rappelé que ses partenaires industriels japonais produisaient 16% de la cellule du programme.



Le Japon avait commandé son premier KC-46A 46A en décembre 2017, et a exercé une option pour un deuxième en décembre 2018. Les options pour les troisième et quatrième JASDF KC-46A ont été exercées en octobre 2020. Les Pegasus nippons seront capables de ravitailler des avions Force aérienne d'autodéfense japonaise , mais aussi ceux de l'US Air Force, de l'US Navy et du Corps des Marines des États-Unis.



Boeing précise que le deuxième exemplaire destiné au Japon est actuellement en cours d'assemblage à Everett, 48 KC-46A ayant quant à eux été déjà livrés à l'USAF.



Pour rappel, la Force aérienne d'autodéfense japonaise est également opératrice d'une autre version dédiée au ravitaillement du Boeing 767 depuis le fin des années 2000, le KC-767J. Elle aligne quatre exemplaires de cet appareil directement dérivé du 767-200ER.



Le Boeing KC-46A a également été commandé par Israël (4 avions fermes pour des besoins évalués à jusqu'à 8 exemplaires). Les premiers exemplaires sont attendus par l'IAF à la fin 2023.



(Photo © Boeing)