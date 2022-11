Le premier Boeing 767-300BCF sort de ligne de conversion chez GAMECO

Le premier 767-300BCF (Boeing Converted Freighter) a quitté le 28 octobre l'une des deux nouvelles lignes de conversion créées par GAMECO (Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company) à Canton-Baiyun.



La modification de l'appareil a été réalisée dans la nouvelle extension du site principal de la société MRO chinoise (Phase III) inaugurée au début de l'année.



Pour rappel, GAMECO est devenu la première société en Chine à rejoindre le programme 767 BCF, conformément à l'accord annoncé avec Boeing lors de la dernière édition du salon aéronautique de Zhuhai en septembre 2021. Le premier exemplaire ainsi converti était un avion précédemment opéré par la compagnie brésilienne du groupe LATAM. Il était entré en chantier de conversion en avril dernier. La deuxième ligne de conversions de 767-300BCF de GAMECO est quant à elle opérationnelle depuis le mois de septembre.



La société de maintenance chinoise avait misé avec succès sur les transformations d'avions de transport de passagers en avions tout cargo (conversions P2F) et en particulier sur le programme 737-800BCF de Boeing, avec aujourd'hui trois lignes de conversion opérationnelles dédiées au monocouloir. GAMECO devient de fait le seul acteur au monde à convertir à la fois le 767-300BCF et le 737-800BCF.



À ce jour, le programme 767-300BCF compte plus de 100 commandes et engagements.