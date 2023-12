Le premier Airbus A321neo toulousain est livré

Le tout premier Airbus A321neo assemblé à Toulouse a été livré à la compagnie low-cost turque Pegasus le 27 décembre. Il était sorti de la nouvelle FAL mise en place sur le site Jean-Luc Lagardère il y a tout juste un mois.



Cette nouvelle ligne d'assemblage final toulousaine dédiée à la famille A320neo avait été inaugurée officiellement le 10 juillet dernier, venant ainsi renforcer les capacités industrielles de l'avionneur européen.



L'ancien site d'assemblage de l'A380 a été profondément transformé depuis près de 3 ans pour accueillir une FAL de nouvelle génération (automatisation du système logistique, nouveau processus, perçage automatisé FlexTrack, assemblage paperless...) qui va graduellement monter en puissance pour participer à la montée en cadence programmée du programme A320neo, avec 75 appareils prévus chaque mois en 2026.



L'A321neo, la version la plus capacitaire des familles de monocouloirs produites par Airbus, peut désormais être assemblé sur quatre sites de l'avionneur européen, après Finkenwerder (Hambourg), Mobile (États-Unis) et Tianjin (Chine).



La flotte Airbus de Pegasus compte aujourd'hui 93 appareils : 6 A320ceo, 46 ​​A320neo et 41 A321neo. La compagnie aérienne a également 68 A321neo en commande.



(Photo © Airbus)