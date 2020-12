Le premier Airbus A220 de JetBlue décolle

Le premier Airbus A220-300 destiné à JetBlue Airways a réalisé son vol inaugural le 9 décembre depuis le site de l'avionneur à Mobile (Alabama). Cet appareil, le premier des 70 exemplaires commandés par la compagnie aérienne américaine basée à New York, sera livré avant la fin de l'année.



Airbus précise que le nouvel avion inaugure aussi une nouvelle livrée sur sa dérive, une livrée dessinée et baptisée « Hops » par JetBlue, en lien avec les trajets courts qu'effectuera l'appareil (ce n'est d'ailleurs pas sans rappeler le nom choisi par Lionel Guérin pour le pôle régional d'Air France à une autre époque...).



Les A220 de JetBlue seront par ailleurs configurés avec une cabine monoclasse de 140 sièges.



JetBlue doit également recevoir son premier A321LR prochainement, un appareil qui lui permettra de lancer ses vols transatlantiques depuis Boston et New York (JFK) vers Londres à partir de l'été prochain.



(Photo © Airbus)