Le premier A321-200PCF a été livré à Smartlynx

Smartlynx Airlines Malta a réceptionné son premier A321 cargo, un appareil qui a été converti pour la première fois par la coentreprise 321 Precision Conversions fondée en 2017 par les sociétés américaines Aircraft Transport Services Group (ATSG) et Precision Aircraft Solutions (PAS).



Cet appareil (MSN 891, 9H-CGA, ex-Swissair, Swiss et Air Méditerranée, CFM56-5B) a été converti en avion tout cargo dans les installations MRO d'Avocet à Orlando-Sanford (Floride). Il appartient à Vallair et sera loué à l'opérateur ACMI, conformément à l'annonce d'octobre 2020 concernant deux exemplaires du même type. Comme prévu, les deux premiers A321PCF de Smartlynx Airlines Malta seront exploités pour les besoins de DHL Express en Europe.



L' A321-200PCF est le deuxième programme P2F de l'A321ceo, après celui mené par Elbe Flugzeugwerke (EFW), la joint venture de ST Engineering et Airbus. Comme pour la version de son concurrent chez EFW, l'A321-200PCF pourra transporter 14 ULD standards sur son pont principal, ainsi que 10 LD3-45 en soute, pour une charge marchande maximale de 27 tonnes.



Il vient donc aussi se positionner sur le marché des Boeing 757-200F, un marché que connaît d'ailleurs très bien Precision Aircraft Solutions depuis le milieu des années 2000, avec une consommation en carburant réduite de plus de 20%. À noter qu'à la différence de l'A321P2F, l'A321-200PCF n'a pas subi de modification particulière au niveau des portes à l'avant et à l'arrière de l'appareil. L'A321-200PCF affiche ainsi une masse à vide en ordre d'exploitation de seulement 44,5 tonnes.



Ce premier A321-200PCF est le premier avion tout cargo de l'opérateur ACMI qui vient aussi de s'engager sur 5 Airbus A330 qui seront exploités comme Preighter dans un premier temps. Smartlynx prévoit également d'ajouter 8 autres A321F dans sa flotte d'ici 2023.



(Photo © Smartlynx Airlines)