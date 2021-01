Le portefeuille d'avions commerciaux d'ALC toujours en forte croissance

Air Lease Corporation (ALC) a publié ses résultats du quatrième trimestre. Le loueur américain fondé par Steven F. Udvar-Házy aura ainsi livré dix nouveaux appareils neufs durant le trimestre : deux Airbus A320neo, six A321neo, un A330-900 et un A350-1000.

Le loueur a également enrichi son portefeuille avec des opérations d'achat & lease back portant sur 10 A320 et quatre 737-800.



Les investissements sur le trimestre ont ainsi totalisé près de 1,1 milliard de dollars, la majorité des transactions ayant été effectuées au cours de la seconde moitié du trimestre.



Pour rappel, ALC a également placé 13 nouveaux Boeing 737 MAX (737-9) en leasing chez Alaska Airlines fin novembre, des appareils qui seront livrés à la compagnie aérienne de Seattle entre le second semestre 2021 et la fin 2022. Le loueur reprendra en échange une dizaine d'A320 d'Alaska Airlines (ex- Virgin America) qui lui seront ensuite reloués durant quelques années, le temps à la compagnie de rationaliser sa flotte aux seuls monocouloirs Boeing.



Le portefeuille d'ALC comprenait ainsi à la fin décembre un total de 332 avions en pleine propriété ainsi que 81 autres en gestion, à comparer aux 292 appareils détenus et aux 85 en gestion un an plus tôt. Air Lease dispose par ailleurs de 361 nouveaux appareils en commandes chez Airbus et Boeing, des avions livrables d'ici cinq ans.