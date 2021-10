Le plan de restructuration d'Air Mauritius est validé

Air Mauritius sort techniquement de l'administration provisoire en vigueur depuis avril 2020. Les créanciers de la compagnie, réunis cette semaine au cours du Watershed Meeting, ont voté en faveur de la mise en oeuvre du DOCA (Deed of Company Arrangement) qui inclut la restructuration de la dette de la compagnie.



L'Etat mauricien l'Etat s'est engagé à allouer jusqu'à 12,5 milliards de roupies (environ 280 millions de dollars) sous forme de prêts pour accompagner le plan de redressement de la compagnie. Dans le même temps, les créanciers (au nombre de 2165) ont consenti des baisses significatives sur les montants leur étant dus : les loueurs d'avions, par exemple, ne percevront que 35% de leurs réclamations.



En principe, le paiement des créances dues sera effectué avant le 31 octobre 2021. De fait, les deux administrateurs Sattar Hajee Abdoula et Arvindsingh Gokhool, nommés en avril 2020 par Grant Thornton, deviennent Deed Administrators avec pour mission de mettre en oeuvre le plan de redressement.



Il est prévu que l'avenir qu'Air Mate, filiale à 100% d'Air Mauritius, suive la même trajectoire.



Pour rappel, le transporteur public mauricien cumule 15 années consécutives de pertes, de 2004 à 2019, avoisinant plus d'un milliard de roupies. Lors de son placement sous administration en avril 2020, ses actifs étaient de 655 millions de dollars contre 702 millions de dollars de passifs. Quant aux emprunts contractés auprès de différentes institutions financières, ils s'élevaient à 37 millions de dollars.



