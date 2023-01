Le Phenom 300 d'Embraer certifié pour des missions d'évacuation sanitaire

Le Phenom 300 a reçu un certificat de type supplémentaire (STC) de la FAA et de l'EASA, lui permettant d'être exploité en configuration d'évacuation sanitaire. Le client de lancement du Phenom 300MED est Grandview Aviation.



L'intérieur a été conçu par Embraer et développé et certifié par umlaut, une filiale d'Accenture, avec un équipement d'Aerolite - qui a développé une unité de soins intensifs spécifique pour l'appareil.



Les partenaires proposent plusieurs options, avec une ou deux civières, avec la capacité de transporter une couveuse ou des équipements supplémentaires. La configuration a également été pensée pour pouvoir être très rapidement installée et modifiée en fonction des besoins. Le Phenom 300 peut par ailleurs passer d'un avion d'affaires à un avion d'évacuation sanitaire en cinq heures.



La configuration est disponible en première monte ou en rétrofit sur des appareils déjà en service. L'installation est assurée par les équipes techniques Embraer.



(Photo © Embraer)