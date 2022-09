Le Pentagone suspend les livraisons de F-35 à cause d'un aimant d'origine chinoise

Les livraisons de F-35 ont été temporairement suspendues par le Pentagone depuis quelques jours suite à la découverte de la présence de matière première d'origine chinoise sur une pompe à lubrifiant du générateur de puissance de l'avion. Trois appareils ont déjà été concernés par cette mesure.



Cette pièce est produite par Honeywell avec un alliage de cobalt et de samarium qui provenait de Chine, puis magnétisé aux États-Unis. Le présence de matière première d'origine chinoise va à l'encontre des exigences du Règlement fédéral sur l'acquisition de la Défense (DFARS).



Le Pentagone n'entend pas faire modifier les appareils déjà livrés, jugeant que ces pièces aimantées étaient sûres pour le vol et qu'elles ne mettaient pas en danger les informations sensibles du programme. Les opérations des F-35 des trois composantes aériennes des forces armées américaines ne sont pas non plus affectées.



En revanche, le F-35 Joint Program Office a ordonné à l'Agence de gestion des contrats de défense de cesser d'accepter de nouveaux exemplaires en attendant les résultats de l'enquête sur la présence de cet alliage ainsi qu'une mesure correctrice.



(Photo © Lockheed Martin)