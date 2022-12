Le Pentagone a tranché pour l'ambitieux Bell V-280 Valor pour la succession des hélicoptères Black Hawk

C'était pourtant le contrat à ne vraiment pas perdre pour Sikorsky dans le cadre de la compétition FLRAA (Future Long Range Assault Aircraft) qui remplacera à terme les milliers d'hélicoptères de transport de moyen tonnage UH-60 Black Hawk de l'US Army (programme Future Vertical Lift).



Mais le Pentagone a finalement choisi la solution basée sur la plateforme à rotors basculants V-280 Valor (bravoure) de Bell le 5 décembre, au détriment du Defiant X de l'alliance Boeing-Sikorsky.



Le département de la Défense des États-Unis a finalement sans doute préféré limiter les risques face au très disruptif hélicoptère à rotors principaux coaxiaux rigides associés à une hélice propulsive (girodyne), une architecture qui n'a pour l'instant jamais été utilisée dans le monde.



Le tiltrotor de Bell, qui avait été dévoilé en 2013, sera ainsi capable de transporter jusqu'à 14 passagers en plus des quatre membres d'équipage pour assurer des missions d'assaut et d'évacuation champ de bataille. Il affiche une vitesse maximale de 280 noeuds - d'où son nom - et une autonomie de 500 à 800 nautiques.



La solution basée sur le V-280 Valor viendra ainsi prendre progressivement la relève des premiers Black Hawk de l'US Army et du Corps des Marines (plus de 2000 hélicoptères à remplacer à terme) à partir de 2030, ainsi que des UH-1. Le marché, hors export, est estimé à 70 milliards de dollars.



(Image © Bell)