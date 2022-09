Le Pearl 700 de Rolls-Royce obtient sa certification EASA

Rolls-Royce annonce que son Pearl 700 a obtenu la certification EASA. Le moteur est destiné à équiper les G700 et G800 de Gulfstream.



Développé au centre d'excellence du motoriste britannique pour les moteurs destinés à l'aviation d'affaires à Dahlewitz, le Pearl 700 a subi ses essais sur différents sites en Europe et en Amérique du Nord (par exemple dans le Tennessee pour les tests sur le banc d'essais d'altitude).



Rolls-Royce rappelle que le Pearl 700 reprend le noyau moteur Advance2 auquel il associe un nouveau système basse pression, ce qui permet une amélioration de 8% de la poussée au décollage par rapport au BR725 et une amélioration moyenne de son efficacité de 5%.



Plus tôt en septembre, Gulfstream avait fait voler le deuxième G700 d'essai entièrement aménagé. Il permettra d'évaluer la maturité, la durabilité et le confort de plusieurs éléments de la cabine, notamment le système d'éclairage qui soutient l'adaptation du cycle circadien des passagers.



(Photo © Gulfstream)