Le Parlement suisse approuve l'achat des F-35 Lightning II

Il n'y aura pas de rebondissement en Suisse. Le conseil fédéral suisse a donné son approbation finale pour l'acquisition de 36 avions de combat F-35A Lightning II le 14 septembre, faisant fi de la menace du référendum qui aurait mis en danger l'offre de Lockheed Martin qui expire en mars prochain.



Le retrait des 22 F-5 Tiger II est par ailleurs repoussé, notamment pour les besoins de la Patrouille Suisse.



Le Conseil fédéral helvète avait choisi d'acquérir 36 avions de combat F-35A de Lockheed Martin dans le cadre du programme Air2030, en concurrence avec le Rafale de Dassault Aviation, le F/A-18E/F Super Hornet de Boeing et l'Eurofighter d'Airbus produit avec Leonardo et BAE Systems.



Les livraisons des premiers chasseurs sont attendues à horizon 2025, les F/A-18 Hornet des Forces aériennes suisses devant être tous retirés du service d'ici 2030.



Le contrat est quant à lui estimé à six milliards de francs suisses.



