Le Parlement européen vise un retour à la normale des règles sur l'utilisation des créneaux aéroportuaires

Considérant les prévisions d'Eurocontrol, qui tablent sur un trafic aérien situé entre 83 % et 95 % de son niveau pré-crise en octobre, le Parlement européen propose de revenir progressivement à la réglementation classique en ce qui concerne l'utilisation des créneaux aéroportuaires.



Il suggère ainsi de revenir à un taux d'utilisation de 75% de ces créneaux pour qu'une compagnie puisse les conserver d'une saison à l'autre à partir du 30 octobre, puis de 80% à partir du début de la saison été 2023.



Comme la Commission européenne l'avait également évoqué en juillet, le Parlement estime qu'il doit être possible de lever cette règle dans des cas exceptionnels, par exemple en cas d'urgence épidémiologique, de catastrophe naturelle ou de forte instabilité politique.



Les nouvelles règles s'attachent également à encadrer le rétablissement de la connectivité aérienne entre l'UE et l'Ukraine le moment venu - par exemple en instaurant une période de non-utilisation justifiée des créneaux durant seize semaines après la réouverture de l'espace aérien ukrainien.



Le Conseil européen doit désormais approuver ces règles - mais il avait déjà été consulté avant le vote du Parlement.



