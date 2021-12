Le nouveau terminal Falcon 300 d'Inmarsat certifié pour la connectivité GX Aviation

Inmarsat annonce que son nouveau terminal Falcon 300 vient d'être certifié par la FAA pour une installation sur les Boeing 737. Cette solution de nouvelle génération va venir optimiser les performances de sa solution de connectivité satellitaire à haut débit GX Aviation.



Développé avec GDC Advanced Technology, le nouveau terminal comprend le gestionnaire de modem double de GDC (MODMAN), avec des composants de Kontron, ainsi qu'une antenne plate fournie par ThinKom.



L'opérateur satellitaire britannique précise que la certification du nouveau terminal a été obtenue dans le cadre de l'autorisation de désignation d'organisation (ODA) de GDC à partir de ses installations de Fort Worth (Texas). Inmarsat entend désormais obtenir des STC pour d'autres plateformes avion chez Boeing et Airbus.



Le terminal Falcon 300 d'Inmarsat a d'ailleurs été récemment sélectionné par la compagnie aérienne Saudia pour venir équiper 35 Airbus A321neo et A321XLR aircraft dans le cadre du déploiement de la connectivité GX Aviation.



Inmarsat rappelle d'ailleurs que cette connectivité en vol à haut débit, qui repose notamment sur sa constellation de satellites Global Xpress (bande Ka), mais aussi sur son réseau en bande L et en bande S, a été sélectionné par 35 compagnies aériennes pour une flotte totale de plus de 1500 appareils. Le service GX Aviation vient de célébrer ses cinq ans et est aujourd'hui activé sur plus de 550 appareils.



La constellation Global Xpress doit s'étendre à un sixième satellite fin décembre (I-6 F1, produit par Airbus DS, lancé par une fusée H-IIA depuis le Japon), un premier satellite hybride portant à la fois une charge en bande Ka et une charge en bande L (ELERA).



(Photo © Inmarsat)