Le nouveau site de réparation de Safran Nacelles en Chine est opérationnel

(MRO Asia-Pacific) Safran Nacelles annonce que son nouveau site de réparation de nacelles à Suzhou, en Chine, est désormais opérationnel, après l'obtention de la certification Part 145 de l'EASA. Une première nacelle d'un A320neo d'une compagnie chinoise est actuellement en cours d'inspection.



Il est en effet capable de fournir des services de réparation sur les nacelles et les inverseurs de poussée des Airbus A330ceo et A320neo équipés des moteurs LEAP-1A avec une garantie OEM.



Couvrant une surface de plus de 5 000 m², la station de réparation dispose également des outillages qui seront nécessaires à la réparation des nacelles et des LRU du C919 de Comac (équipé de la version 1C du LEAP) lorsqu'il entrera en service. Les collaborateurs, spécialisés dans la réparation d'aérostructures en composites et métalliques, pourront aussi intervenir sous aile.



« Je suis heureux d'annoncer que notre station de réparation à Suzhou en Chine est désormais opérationnelle. Elle couvre les marchés des zones Asie, Pacifique et Océanie. Les opérateurs de la région bénéficieront ainsi d'une proximité géographique qui réduiront les coûts et les temps de transport des matériels », a commenté Vincent Caro, le président de Safran Nacelles.



(Photo © Safran)