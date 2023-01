Le nouveau siège affaires CL6720 de Recaro décolle en Asie

Recaro a célébré l'entrée en service de son CL6720 (lancé en 2020) auprès d'Air China la semaine dernière. Le siège affaires a été installé sur un Airbus A350 de la compagnie chinoise. Il a été adapté pour inclure une lampe de style chinois, des panneaux de séparation et une coque intérieure douce personnalisés.



Air China a choisi d'équiper les dix prochains A350 neufs qu'elle doit recevoir - les livraisons ont débuté en décembre et trois appareils ont été réceptionnés.



Les précédents appareils étaient aménagés avec des Super Diamond de Collins Aerospace. L'adoption des fauteuils de Recaro ne modifiera pas le nombre de places dans la classe affaires, qui reste donc à 32.



Recaro précise que les classes Premium Economy et Economy des appareils seront également équipés de ses fauteuils PL3530 et CL3710.



(Photo © Recaro)