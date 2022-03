Le nouveau King Stallion se prépare enfin à entrer en service

Ce sera l'hélicoptère le plus grand et le plus lourd de l'armée américaine. Le nouveau CH-53K King Stallion de Sikorsky (groupe Lockheed Martin) a franchi une étape importante début mars en achevant sa phase IOT&E (Initial Operational Test and Evaluation). Le Naval Air Systems Command (NavAir) a ainsi pu tester le successeur du CH-53E dans des conditions opérationnelles intensives et conformes aux missions spécifiques du Corps des Marines, notamment dans des conditions équivalentes à celles d'un champ de bataille.



La délivrance de sa capacité opérationnelle initiale (IOC), prochaine étape avant sa mise en service un peu plus tard cette année, nécessitera quant à elle de pouvoir effectuer des essais avec un escadron de quatre exemplaires, avec du personnel prêt au combat, ainsi qu'avec du véritable soutien (pièces de rechange, soutien à la réparation et un programme de formation en place).



Le Corps des Marines des États-Unis prévoit de recevoir un total de 227 hélicoptères CH-53K, un contrat évalué à plus de 23 milliards de dollars. La production en série doit démarrer en novembre prochain, avec une production à pleine cadence prévue à partir de mai 2023.



Le nouvel hélicoptère de transport lourd avait effectué son premier vol en 2015. Le programme a connu d'importants retards liés à des problèmes techniques sur sa motorisation (GE38 de General Electric) ou sur son architecture électriques. Mais il semble désormais pratiquement « derisqué » aujourd'hui.



Lockheed Martin va d'ailleurs aussi produire 12 CH-53K pour Israël (avec 6 exemplaires supplémentaires en option) dans le cadre d'un contrat FMS annoncé à la fin de l'année dernière mais signé en février. La Corée du Sud s'intéresse aussi au plus lourd des hélicoptères de fabrication occidentale (près de 16 tonnes de charge utile pour une masse maximale au décollage pouvant aller jusqu'à 39,9 tonnes) dans le cadre du remplacement de ses CH-47D.



(Photo © Sikorsky)