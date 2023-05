Le nouveau HondaJet Elite II est certifié en Europe

Honda Aircraft a annoncé à Genève, à l'occasion de la convention EBACE, que son HondaJet Elite II venait d'être certifié par l'EASA.



L'appareil était d'ailleurs présent sur le statique du salon aéronautique genevois, venant d'effectuer un vol de convoyage depuis Greensboro (Caroline du Nord) en faisant appel à l'initiative SAFC (Sustainable Aviation Fuel Book and Claim) qui vise à promouvoir l'usage des carburants d'aviation durables.



Cette nouvelle variante du HondaJet avait été dévoilée durant la dernière édition de la convention NBAA qui s'était tenue en octobre à Orlando (Floride). Venant succéder au HondaJet Elite, cette nouvelle version dispose d'un rayon d'action désormais porté à 1547 nautiques (2865 km) avec quatre occupants à bord, grâce à une augmentation de sa capacité d'emport de carburant. Sa masse maximale au décollage a d'ailleurs été augmentée de 400 livres (200 kg) pour atteindre plus de 5 tonnes.



Honda Aircraft a également précisé que la flotte mondiale de ses jets ultralégers était désormais constituée de 230 appareils (dont 20 en Europe), totalisant plus de 170 000 heures de vol.



