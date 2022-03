Le nouveau COP 2022-2026 entre le ministère des Armées et l'ONERA est signé

Florence Parly, ministre des Armées, et Bruno Sainjon, PDG de l'ONERA, ont signé le nouveau contrat d'objectifs et de performance (COP 2022-2026) du centre français de recherche aérospatiale le 3 mars dernier au ministère des Armées.



Ce document, qui reconnaît le succès de la transformation de l'ONERA et la consolidation de "son statut de partenaire clé du ministère des Armées et de l'industrie aéronautique et spatiale", structure les relations entre l'État et l'organisme de recherche pour une nouvelle période de cinq ans et notamment son budget financier.



Ainsi, son équilibre financier repose en particulier sur une stabilisation de la Subvention pour charges de service public (SCSP) annuelle de l'Office à hauteur de 110 millions d'euros nets de toute réserve dès 2022 et sur le financement de projets d'investissement à hauteur de 30,80 millions d'euros. L'ONERA dispose ainsi d'une visibilité sur le financement de ses investissements lui permettant de se positionner au meilleur niveau sur les enjeux à venir dans le domaine aérospatial. Par ailleurs, le COP 2022 - 2026 prévoit d'assurer la croissance des effectifs de l'ONERA à hauteur d'une cinquantaine de personnes dès 2023.



Neuf objectifs opérationnels ont par ailleurs été définis pour les cinq prochaines années :

1 - Mettre en oeuvre les feuilles de route déclinant les priorités thématiques poursuivies par l'ONERA

2 - Répondre aux besoins d'expertise et d'essais

3 - Développer l'excellence scientifique, relever le défi des ruptures en protégeant les savoirs et savoir-faire ;

4 - Exploiter la complémentarité de l'ONERA et du CNES au bénéfice du secteur spatial ;

5 - Renforcer les liens avec les universités et les écoles ;

6 - Mettre en place de nouveaux modes de valorisation de la recherche ;

7 - Accroître le rayonnement et le positionnement à l'international ;

8 - Finaliser le regroupement géographique en Île-de-France et les autres grands chantiers, dont le projet ATP au profit des grandes souffleries ;

9 - Déployer une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.



(Photo © ONERA)