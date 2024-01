Le nouveau bombardier B-21 entre en phase de production en série

Le nouveau bombardier stratégique américain B-21 Raider, produit par Northrop Grumman, est entré en phase de production initiale à faible cadence (LRIP - Low-Rate Initial Production), selon un communiqué du sous-secrétaire à la Défense des États-Unis publié le 22 janvier.



Le premier prototype avait décollé discrètement de l'Air Force Plant 42 à Palmdale le 10 novembre dernier à destination de la base d'Edwards pour sa campagne d'essais en vol. Il y avait à cette date cinq autres exemplaires du B-21 en phase d'assemblage à Palmdale.



« La production du bombardier furtif B-21 avance. L'automne dernier, sur la base des résultats des tests au sol et en vol et des plans de fabrication avancés de l'équipe, j'ai donné le feu vert pour commencer à produire des B-21 à faible cadence », a déclaré William LaPlante, sous-secrétaire à la Défense pour l'acquisition et le maintien en puissance du DoD. Aucun chiffre n'a été avancé mais Northrop Grumman a récemment annoncé une dépense de 1,56 milliard de dollars pour le programme B-21.



Le bombardier furtif a réalisé (officiellement) un deuxième vol depuis la base d'Edwards le 17 janvier.



Pour rappel, l'US Air Force prévoit de commander « au moins » une centaine de B-21 pour un coût total évalué à 203 milliards de dollars (développement et coûts opérationnels sur 30 ans compris). Les premiers exemplaires opérationnels seront basés à Ellsworth AFB (Dakota du Sud) pour remplacer des B-1B du 28th Bomb Wing, puis à Dyess AFB (Texas) pour remplacer des B-1B du 7th Bomb Wing.



(Photo © USAF)