Le nombre de jets d'affaires d'occasion disponibles à un niveau historiquement bas

C'est une bonne nouvelle pour les avionneurs et motoristes du monde de l'aviation d'affaires. Selon une étude du broker spécialisé britannique Colibri Aircraft, il ne resterait plus que 1134 jets d'affaires en vente sur le marché de l'occasion, un niveau historiquement bas.



Ce nombre est d'ailleurs à comparer aux 1 839 jets d'affaires présents sur le marché en juin 2020, une baisse de près de 40% en une seule année. Mieux, selon Colibri Aircraft, c'est un niveau n'a jamais été atteint depuis sa création dans les années 80.



À ce faible inventaire disponible s'ajoute évidemment un niveau de demande élevé pour les voyages en jet d'affaires, alors que l'aviation commerciale reste encore durement impactée. Un grand nombre de primo-accédants sont entrés sur le marché alors qu'en même temps de nombreux propriétaires ont préféré garder leurs avions d'affaires, pour des raisons pratiques, mais aussi avec la faible disponibilité des avions neufs (livraisons en baisse de 20% l'année dernière, au plus bas depuis 2004).



