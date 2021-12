Le mois de novembre d'Airbus boosté par le salon de Dubaï

Airbus a publié son bilan pour le mois de novembre et celui-ci a bien profité de l'effet Dubai Airshow. L'avionneur a en effet enregistré des commandes pour 318 appareils (dont 255 du groupe Indigo Partners).



Les accords portent sur dix-sept A220, 285 appareils de la famille A320neo et seize A330 dont dix neo. On retrouve notamment la commande d'ITA (sept A220-100, onze A320neo et les dix A330-900) mais aussi une commande d'easyJet pour douze A320neo.



Au total, l'avionneur a enregistré 610 commandes brutes / 368 commandes nettes sur l'année.



En parallèle, Airbus a livré 58 appareils à 34 compagnies clientes, portant le nombre de livraisons sur l'année à 518. Pour rappel, il visait un objectif de 600 livraisons en 2021.



