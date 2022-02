Le missile franco-britannique FMAN/FMC avance

Le programme du Futur Missile Antinavires / Futur missile de croisière (FMAN/FMC) progresse. Le Délégué Général pour l'Armement Joël Barre, le directeur du Defence Equipment & Support [DE&S] du MOD britannique Simon Bollom et le PDG du groupe MBDA Eric Béranger se sont rencontrés à Paris le 17 février pour lancer « les travaux de préparation du futur missile après signature d'un accord étatique et notification de contrats ».



Selon la branche d'approvisionnement du MOD, MBDA et ses partenaires industriels en France et au Royaume-Uni « vont continuer à travailler sur la définition de deux variantes et évalueront leurs performances pour contrer les menaces futures pour toutes les missions ».



Lancé en 2017, ce programme franco-britannique vise à couvrir les besoins des deux pays pour les frappes antinavires à longue portée, la suppression des défenses ennemies et les frappes en profondeur. Il ambitionne de succéder aux missiles Exocet et Harpoon ainsi qu'aux SCALP-EG/Storm Shadow, rationalisant l'inventaire des missiles français et britanniques. Ils ne pourront cependant être tirés que depuis un avion ou un navire.



La phase de développement et de production doit quant à elle être lancée vers 2024 pour une introduction avant 2030.



(Photo © DGA/DE&S)