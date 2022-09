Le Mexique accueille son premier hélicoptère H145 à cinq pales

Airbus Helicopters a livré un premier hélicoptère H145 à cinq pales au Mexique le 7 septembre dernier. Il s'agit du premier des quatre exemplaires de ce type commandés par l'opérateur mexicain Transportes Aéreos Pegaso (Pegaso), spécialisé dans l'aviation d'affaires, les vols offshore pour l'industrie pétrolière et les services aériens (vols EMS, lutte anti-incendie, levage...).



Le nouveau H145 sera principalement dédié au transport de personnel du secteur Oil & Gas pour ses clients présents dans le golfe du Mexique.



Fondé en 1981, Pegaso est aujourd'hui un important client des hélicoptères Airbus au Mexique, avec plus d'une vingtaine d'exemplaires en service (EC-155, H175, H145, H135, EC-130). Pegaso fut par ailleurs le premier client du H175 en Amérique latine en 2016 et le premier opérateur du H145 au Mexique en 2020.



Pour rappel, le nouveau rotor à cinq pales apporte une maintenance simplifiée tout en permettant d'augmenter la charge utile de 150 kg, soit 1,91 tonne. L'hélicoptère est motorisé par deux turbines Arriel 2E de Safran Helicopter Engines gérées par un FADEC (Full Authority Digital Engine Control).



Les nouveaux H145 de Pegaso sont couverts par des contrats de support HCare Smart et Flyscan.



(Photo © Airbus Helicopters)