Le mexicain Jorge Ortega va diriger Safran Cabin

Jorge Ortega va devenir président de Safran Cabin et sera membre du comité exécutif du groupe Safran à compter du 1er décembre. Il succèdera ainsi à Norman Jordan qui a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière.



Jorge Ortega était responsable de toutes les activités câblages pour l'Amérique du Nord et Directeur Général de la division Interconnection Sytems Americas (ISA) de Safran Electrical & Power.



Après avoir exercé différentes fonctions de direction chez Westinghouse Corporation, Jorge Ortega a rejoint Labinal en 1993 en qualité de Responsable Programme puis de Responsable des Opérations. En 2000, il est promu Président de Labinal Mexico.



Jorge Ortega a ensuite été nommé Directeur Général de la Division câblage Amérique du Nord en 2006, puis Directeur Général de la Division Câblage et Services Amérique du Nord en 2011, suite à l'intégration des activités de service à la division.



Jorge Ortega, 57 ans, est diplomé de l'nstituto Tecnológico de Chihuahua (ITCH).



(Photo © Safran)