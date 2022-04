Le mégacontrat Rafale pour les Émirats arabes unis est effectif

Dassault Aviation annonce avoir reçu le premier acompte du contrat portant sur l'acquisition de 80 Rafale par les Émirats arabes unis, cette commande pouvant désormais être inscrite au carnet de l'avionneur.



Cette méga commande ferme pour le chasseur omnirôle de l'avionneur français est estimé à 14 milliards d'euros (sans les armements), ce qui représente la plus importante commande jamais signée par Dassault Aviation, et l'un de plus important contrat de défense jamais signé par la France.



« Le Rafale démontre au travers de ses qualités opérationnelles évidentes et de son succès à l'export qu'il est aujourd'hui un véritable "game changer" sur la scène géopolitique mondiale et un outil incontesté au service de l'indépendance et de la souveraineté. Dassault Aviation est entièrement mobilisé pour soutenir les Émirats arabes unis dans leur puissance souveraine, leurs défis stratégiques et leur vision ambitieuse de l'avenir », a déclaré Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation.



Le contrat avait été signé le 3 décembre dernier aux Émirats arabes unis, en présence du Président de la République Emmanuel Macron et du Prince Héritier d'Abu Dhabi, Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, également Vice-Commandeur des Forces armées des EAU. Selon Dassault, ce contrat témoigne « de la relation historique et privilégiée qui lie Dassault Aviation et l'Armée de l'Air des Émirats arabes unis depuis sa création et réaffirme sa satisfaction à l'égard des avions Dassault comme le prouve la modernisation du Mirage 2000-9 ».



Les livraisons des 80 Rafale de l'United Arab Emirates Air Force (UAEAF), qui seront produits au nouveau standard F4, doivent s'étaler sur quatre ans à partir de 2027. Ce contrat s'accompagne aussi d'un contrat spécifique pour ses armements avec MBDA, soit au total des commandes estimées à 16 milliards d'euros (66 milliards d'AED).



(Image © Dassault Aviation)